В ближайшую неделю в Украине ожидается несколько дождливых дней, затем погода стабилизируется.

В ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. Ожидаются дожди и колебания температуры. Однако эти колебания будут небольшими и в целом последняя декада октября будет относительно теплой.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, неделя в Украине начнется с теплой и практически сухой погоды. Сегодня, 24 октября, дожди могут покапать лишь в Сумской, Полтавской и Луганской областях. Температура в большинстве областей будет в пределах +14°...+19°, на севере и востоке прохладнее, +12°...+14°.

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Во вторник, 25 октября, в Украину нагрянут дожди. Осадки ожидаются везде, кроме юго-востока, а также Харьковской, Полтаской и Сумской областей. Температура чуть понизится. В большинстве областей будет +14°...+17°, на юге воздух прогреется до +16°...+19°, а на севере и востоке буде +12°...+14°.

В среду, 26 октября, дожди в Украине продолжатся. В этот день небольшие осадки ожидаются везде, кроме некоторых южных областей. На западе и в большинстве центральных областей будет +14°...+16°, на юге - до +19°, а на востоке и севере Украины столбики термометров покажут +11°...+14°.

В середине недели, 27 октября, дожди ослабнут и их станет меньше. Сухая погода в этот день ожидается в большинстве западных и южных областей. Солнца станет больше, однако на температуре это практически никак не отразится.

Перед выходными погода в Украине стабилизируется. Дожди прекратятся, а температура по всей стране установится в пределах +12°...+17°, лишь на крайнем востоке будет до +11°.

В последние выходные октября украинцев ждет сухая, но прохладная погода. Так, к концу недели на востоке и севере столбики термометров покажут всего +11°...+12°, до +13° будет в центральных областях. В большинстве южных областей будет +13°...+14° и лишь на западе Украины воздух прогреется до +14°...+16°.

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