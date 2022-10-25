Потепление до +14...+19 продлится в Украине до 4-6 ноября.

В Украине в ближайшие дни снова ожидается потепление, однако не обойдется без дождей.

Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

"С 25 октября и ориентировочно до 4-6 ноября в Украине вновь ожидается относительно сильное потепление до +14...+19", - спрогнозировал он.

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Однако, по словам Щедрина, несколько следующих дней в большинстве областей будет дождливо. После этого ожидается резкое похолодание, снова задождит и заснежит.

Изменение погоды в Украине - что известно

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. Ожидаются дожди и колебания температуры. Однако эти колебания будут небольшими и в целом последняя декада октября будет относительно теплой.

По прогнозу, дожди в Украине начнутся во вторник, 25 октября, а закончатся 27 октября.

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