Ослабление морозов ожидается с 25 февраля.

Над Украиной расположился антициклон, а его центр находится именно над нами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Поэтому в большинстве областей в ближайшие выходные будет преобладать сухая, без осадков, погода", - рассказала эксперт по погоде.

Только 23 февраля, по ее данным, в восточной части Украины пройдет снег из-за влияния циклона с востока.

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Морозы на выходных еще продлятся. ночью температура будет снижаться до -10...-17 градусов, днем в субботу-воскресенье в большинстве областей будет -2...-7 градусов.

"Однако в западных областях днем будет значительно теплее, от 1 мороза до 5 градусов тепла", - уточнила Наталка Диденко.

В Киеве, по ее прогнозу, в течение 22 и 23 февраля осадков не предвидится. Ночью температура будет падать до -12...-14 градусов, а в дневные часы термометры покажут -2...-4 градуса.

"Ослабление морозов и постепенное повышение температуры воздуха в Украине ожидается с 25-го февраля", - напомнила она.

На следующей неделе в Украине прогнозируется потепление. Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что с 25 февраля морозы начнут отступать. Сначала дневная температура будет достигать +1...+5 градусов, а затем повысится до +4...+9. В западных и южных регионах воздух прогреется до +10 градусов.

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