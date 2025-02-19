Повышение температура в Украине ожидается в последние дни февраля.

Еще около недели в Украине будет продолжаться морозная погода, а затем ожидается потепление. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"По предварительным прогнозам, которые, как всегда потребуют уточнения, потепление придет в Украину с 25-го февраля", - сообщила она.

Эксперт по погоде уточнила, что морозы отступят, а дневная температура воздуха постепенно будет повышаться и достигнет на следующей неделе сначала +1...+5 градусов тепла, а затем +4...+9. На западе и юге страны потеплеет даже до +10 градусов.

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Когда потеплеет в Киеве - прогноз

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, потепление, как и в большинстве областей Украины, ожидается с 25-го февраля.

"Как раз через неделю будем наблюдать, как с крыш капает предвесенняя водичка и свисают прозрачные сосульки", - говорит синоптик.

Напомним, ранее Наталья Диденко прогнозировала, что уже со следующего понедельника, 24 февраля, начнется повышение температуры до комфортных градусов.

Потепление в Украине

О том, что вскоре морозы из Украины отступят, говорят и в Укргидрометцентре. По прогнозу синоптиков, определенное повышение прогнозируется на начало следующей недели. Ожидается изменение синоптической ситуации: ночью морозы останутся, а днем уже будет плюсовая температура.

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