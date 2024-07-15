Во многих странах заметили серебристые облака - это странно, ведь из-за солнечной активности этих облаков не должно быть.

В небе над Европой зафиксировали появление редких серебристых облаков. Это уже второй случай за последний месяц. До этого аномальное появление этих облаков наблюдали в 20-х числах июня, пишет The Watchers.

Как сообщается, редкие серебристые облака видели во многих частях Европы, включая Ирландию, Францию, Финляндию и Норвегию.

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"Серебристые облака были по всему небу. На нашей широте (+47 с.ш.) это действительно редкость", - рассказала одна из жительниц Венгрии.

Необычные облака заметили и в Латвии.

Серебристые облака - в чем их уникальность

Появление серебристых облаков в 2024 году является необычным, поскольку высокая солнечная активность должна была нарушить их формирование в верхних слоях атмосферы.

Никаких убедительных причин, почему эти облака все же появляются, не обнаружено.

Две распространенные теории предполагают, что это могло произойти либо из-за подводного взрыва вулкана Тонга в 2022 году, либо из-за огромного количества воды, выброшенной в атмосферу в результате сгорания ракетного топлива.

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