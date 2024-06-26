Во многих странах появились серебристые облака, хотя этот год считается неблагоприятным для них из-за высокой солнечной активности.

Ученые зафиксировали неожиданное появление серебристых облаков над Европой.

Как сообщает The Watchers, облака образовались, несмотря на высокую солнечную активность, которая обычно препятствует этому явлению.

Сообщается, что в Европе произошла самая значительная вспышка серебристых облаков в этом году. Эти облака, также известные как "электрические голубые облака", были замечены по всей Европе, включая Данию, Австрию, Германию, Нидерланды, Англию, Польшу, Словакию и Бельгию.

Видео дня

Это явление было неожиданным для 2024 года, так как она считается неблагоприятным для серебристых облаков из-за высокой солнечной активности. Солнце нагревает верхние слои атмосферы Земли, разрушая молекулы воды, необходимые для образования этого вида облаков. Однако недавние события позволяют предположить, что в 2024 году могут сыграть роль дополнительные факторы.

Одним из факторов, способствующих этому, является дополнительная влага в атмосфере из-за подводного извержения вулкана Тонга. Это извержение выбросило значительное количество водяного пара в верхние слои атмосферы.

Несколькими днями ранее, 18 июня, серебристые облака заметили в Литве.

Эти облака формируются на высоте примерно 80 км над поверхностью Земли, что резко контрастирует с большинством облаков, которые формируются в пределах нижних 16 км атмосферы. Видны такие облака обычно в течение двух часов после захода солнца на западном небе или перед восходом солнца на восточном небе.

В 2021 году редкие серебристые облака заметили и в Украине. Увидеть их можно было вечером в Киевской области. По данным Укргидрометцентра, серебристые облака обычно бесцветны или бледно-голубые, хотя иногда наблюдаются другие цвета, включая красный и зеленый.

Вас также могут заинтересовать новости: