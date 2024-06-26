Во многих странах Европы заметили серебристые облака / коллаж УНИАН, фото Majka Kamodiová, Martin Báby, Fénix

Ученые зафиксировали неожиданное появление серебристых облаков над Европой.

Как сообщает The Watchers, облака образовались, несмотря на высокую солнечную активность, которая обычно препятствует этому явлению.

Сообщается, что в Европе произошла самая значительная вспышка серебристых облаков в этом году. Эти облака, также известные как "электрические голубые облака", были замечены по всей Европе, включая Данию, Австрию, Германию, Нидерланды, Англию, Польшу, Словакию и Бельгию.

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Это явление было неожиданным для 2024 года, так как она считается неблагоприятным для серебристых облаков из-за высокой солнечной активности. Солнце нагревает верхние слои атмосферы Земли, разрушая молекулы воды, необходимые для образования этого вида облаков. Однако недавние события позволяют предположить, что в 2024 году могут сыграть роль дополнительные факторы.

Одним из факторов, способствующих этому, является дополнительная влага в атмосфере из-за подводного извержения вулкана Тонга. Это извержение выбросило значительное количество водяного пара в верхние слои атмосферы.

Несколькими днями ранее, 18 июня, серебристые облака заметили в Литве. 

Эти облака формируются на высоте примерно 80 км над поверхностью Земли, что резко контрастирует с большинством облаков, которые формируются в пределах нижних 16 км атмосферы. Видны такие облака обычно в течение двух часов после захода солнца на западном небе или перед восходом солнца на восточном небе.

Серебристые облака в Укрине

В 2021 году редкие серебристые облака заметили и в Украине. Увидеть их можно было вечером в Киевской области. По данным Укргидрометцентра,  серебристые облака обычно бесцветны или бледно-голубые, хотя иногда наблюдаются другие цвета, включая красный и зеленый.

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