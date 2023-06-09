Сейчас достаточно сил, чтобы спасать людей и животных с затопленных территорий.

Местные власти Херсонщины призвала волонтеров временно воздержаться от посещения Херсона из-за активизации российских обстрелов.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

"Из-за постоянных российских обстрелов и ухудшения ситуации безопасности в Херсон, просим волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, воздержаться от посещения города", - говорится в сообщении.

Видео дня

В ОВА уточнили, что при необходимости отдельно сообщат, если будет потребность в такой помощи.

"Сейчас достаточно сил, чтобы спасать людей и животных с затопленных территорий", - отметили в администрации.

Ситуация в Херсонии - последние новости

Как сообщал УНИАН, в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС 6 июня затопило десятки населенных пунктов, большинство из которых находится под временной оккупацией России.

Украинские власти начали эвакуацию местного населения из подтопленных населенных пунктов, в частности из части Херсона.

В то же время, 8 июня российские захватчики, кроме того, что осуществляли уже привычные обстрелы по территории Херсонщины, также прицельно били по району, где продолжается эвакуация людей. В результате ранения получили гражданские, а также спасатели и правоохранители.

Всего за минувшие сутки из-за обстрелов российских террористов в области погибли два человека, а еще 17 - получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: