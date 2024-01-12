В субботу морозы в стране усилятся, а в воскресенье придет потепление.

В ближайшие выходные, 13 и 14 января, украинцев ждет нестабильная погода. В субботу морозы усилятся, ночью местами будет -14°...-17°, а в воскресенье к нам придет потепление. Сильные ночные морозы останутся лишь на крайнем востоке и северо-востоке, а днем в ряде областей воздух прогреется до 0°...+3°. Все выходные в Украине будет снежить. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью -9°, днем -5°, снег. В воскресенье ночью ожидается -8°, а днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

Во Львове в субботу ночью -4°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег. В воскресенье ночью -3°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

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В Луцке в субботу ночью -8°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°, снег.

В Виннице в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха -9°...+1°, снег. В воскресенье температура будет -6°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью -10°, днем -2°, снег. В воскресенье - небольшая облачность, -4°...+2°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -16°, днем -8°, пасмурно, сплошная облачность. В воскресенье столбики термометров покажут -12°...-3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Днепре в субботу - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -16°, днем -8°, снег. В воскресенье температура составит -6°...-2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, -14°...-4°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, -5°...+1°, мокрый снег.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью -17°, днем -6°. В воскресенье ночью ожидается -9°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью -17°, днем -9°. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -12°, днем -4°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -17°, днем -10°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит -15°, днем -5°, сильный снегопад.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, небольшой снег. Температура ночью -9°, днем до -3°. В воскресенье ночью температура составит -9°, днем столбики термометров покажут -3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -3°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой снег. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит -4°, днем 0°, вероятен снег.

В Трускавце в субботу пасмурно, сплошная облачность, температура до -1°, небольшой снег. В воскресенье - небольшая облачность, температура -4°...0°, вероятен небольшой снег.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до -4°, снег. В воскресенье - пасмурно, небольшой снег, -5°...-3°.

В Затоке в субботу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -11°, днем -2°. В воскресенье - небольшая облачность, температура -6°...+1°.

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