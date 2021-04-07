Сегодня, 7 апреля, в южных, восточных, днем в центральных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности - желтый.
Ухудшение погодных условий в Украине
Сегодня в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий.
Как отмечается, в северных и большинстве центральных областей, в том числе на Киевщине, ожидается осложнение погодных условий: осадки преимущественно в виде мокрого снега, кратковременное образование снежного покрова.
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