Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности.

Сегодня, 7 апреля, в южных, восточных, днем в центральных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности - желтый.

Ухудшение погодных условий в Украине

Сегодня в Украине ожидается значительное ухудшение погодных условий.

Как отмечается, в северных и большинстве центральных областей, в том числе на Киевщине, ожидается осложнение погодных условий: осадки преимущественно в виде мокрого снега, кратковременное образование снежного покрова.

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Автор: Елена Пилипчак