Такая погода может привести к проблемам с электроэнергией.

Ночью 20 апреля в южных, днем в восточных, юго-восточных и Полтавской областях ожидаются значительные дожди и порывы ветра до 17-22 м/с.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности - желтый.

К тому же, они могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и нарушению электроснабжения.

Прогноз погоды на завтра от Натальи Диденко

Завтра, 20 апреля, из-за Черного моря в Украину переместится циклон.

"Уже ближайшей ночью он накроет дождями юг Украины, а в течение суток, раскручиваясь, вывернется на восток и центр Украины. Дожди могут быть сильными! К осадкам присоединится сильный ветер", - написала она.

На западе Украины также ожидаются дожди, но другого происхождения, местами вероятны грозы. В Карпатах могут быть ливни.

На Киевщине и Винницкой области осадков не предвидится.

Температура воздуха в Украине ожидается ночью + 3°...+7°, днем +9°...+13°.

Во вторник в Киеве будет прохладно: ночью + 3°...+6°, днем +10°...+12°. Возможен дождь.

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Автор: Елена Пилипчак