Осадков не предвидится только на Киевщине и Винницкой области.

Завтра, 20 апреля, из-за Черного моря в Украину переместится циклон.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Уже ближайшей ночью он накроет дождями юг Украины, а в течение суток, раскручиваясь, вывернется на восток и центр Украины. Дожди могут быть сильными! К осадкам присоединится сильный ветер", - написала она.

На западе Украины также ожидаются дожди, но другого происхождения, местами вероятны грозы. В Карпатах могут быть ливни.

На Киевщине и Винницкой области осадков не предвидится.

Температура воздуха в Украине ожидается ночью + 3°...+7°, днем +9°...+13°.

Во вторник в Киеве будет прохладно: ночью + 3°...+6°, днем +10°...+12°. Возможен дождь.

Прогноз погоды в Украине на неделю

На этой неделе в Украине снова будут лить дожди. Но на этот раз, со среды в стране начнется потепление и достигнет на востоке +19°. К выходным дожди отступят из южных и части западных областей.

В вторник Украину снова накроют дожди, сухо будет только в Черкасской области. По сравнению с понедельником температура снизится на пару градусов до +12°...+14°.

В среду дожди продолжатся, местами усилятся до ливней. Сухих областей станет немного больше: к Черкасщине добавятся Николавщина, Херсонщина и Запорожье. На юге потеплеет до +16°.

Четверг ожидается таким же дождливым, при этом в перерывах между ливнями будет светить солнце. Температура будет расти: в стране потеплеет до +19°. Сухо в этот раз будет в Одессе, Виннице и Житомире.

В пятницу дожди отступят с юга и востока Украины. В Чернигове ожидается гроза. В западные регионы придет похолодание до +8°, при этом на остальной территории будет держаться теплая погода.

На выходных дожди пойдут из южных и части западных областей, на остальной территории - будут лить все выходные. Температура будет колебаться на уровне +9°...+ 16°, в Крыму достигнет +18°.

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Автор: Елена Пилипчак