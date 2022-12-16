Ожидается туман, гололед и сильный дождь.

На сегодня, 16 декабря, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в большинстве областей утром ожидается туман, а в отдельных областях - гололед и сильный дождь.

"16 декабря ночью и утром в Украине, кроме северо-западной части, туман, видимость 200-500 метров, в восточных областях гололед; днем на Закарпатье значительный дождь", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности, желтый, объявлен по всей Украине, кроме таких областей:

Киевская;

Житомирская;

Ривненская;

Волынская;

Хмельницкая;

Тернопольская;

Львовская.

Прогноз погоды на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается облачная погода. Днем в западных и северных областях умеренный мокрый снег и снег (на Закарпатье значительный дождь), в центральных областях небольшой дождь; на остальной территории будет без существенных осадков.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем составит 1-6° тепла; в Крыму, на Закарпатье и побережье морей воздух прогреется до 7-12°.

Вас также могут заинтересовать новости: