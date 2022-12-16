Сегодня в Украине ожидается туман.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности на дорогах из-за тумана почти по всей Украине. Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.

"16 декабря ночью и утром в Украине, кроме северо-западной части, туман, видимость 200-500 м. Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц", - сказано в сообщении.

По данным Погода УНИАН, сегодня в Украине ожидается относительно теплая, но мокрая погода. В большинстве областей температура будет держаться в пределах 0°...+4°, на Закарпатье - до +5°, а на юге столбики термометров местами покажут +9°...+11°. Дожди, местами с мокрым снегом накроют западные, северные, а также некоторые центральные и южные области.

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