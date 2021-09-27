В результате землетрясения есть разрушения. Уже известно об одном погибшем.

Сегодня рано утром на греческом острове Крит произошло мощное землетрясение, в результате которого погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщает Kathimerini.

По данным издания, землетрясение силой 5,8 по шкале Рихтера имело длительный характер и сильно ощущалось не только в Ираклионе, но и на всем острове, а также в других областях, например, на Санторини. Афтершоки были довольно интенсивными, было зафиксировано два колебания: 3,8 и 4,5 по шкале Рихтера.

Как сообщается, в результате землетрясения погиб рабочий, проводивший реставрационные работы в часовне Профитис-Илиас.

Также один человек оказался в ловушке в собственном доме.

Сообщается, что в одном из районов значительный ущерб нанесен сетям водоснабжения и зданиям. Школы эвакуированы, началась проверка состояния школьных зданий.

Напомним, ранее австралийский штат Виктория встряхнуло землетрясение, которое уже назвали одним из самых мощных в истории этого региона.

Также по меньшей мере два человека погибли во время землетрясения магнитудой 6,0 на юго-западе Китая.

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Автор: Екатерина Лиманская