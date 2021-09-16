В результате землетрясения в пострадавших районах разрушены десятки домов.

По меньшей мере два человека погибли во время землетрясения магнитудой 6,0 на юго-западе Китая.

Об этом сообщает USA Today.

Как сообщается, в четверг в провинции Сычуань на юго-западе Китая в результате землетрясения обрушились дома, погибли по меньшей мере два человека и десятки получили ранения.

После землетрясения магнитудой 6,0 велись спасательные работы.

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Как сообщается, землетрясение произошло в 4:33 утра в округе Луксянь на глубине 10 километров. Государственная телекомпания CCTV сообщила, что 60 человек получили ранения, трое - серьезно ранены, а 35 домов обрушились.

Отметим, что западный Китай регулярно подвергается землетрясениям.

Напомним, ранее Акапулько всколыхнуло мощное землетрясение. Толчки были такой силы, что ощущались в столице Мексике, которая расположена в 370 километрах от Акапулько.

Власти заявили, что в результате землетрясения погиб как минимум один человек.

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Автор: Екатерина Лиманская