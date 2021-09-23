Магнитуда землетрясения составила 4,3.

Сегодня утром в Украине произошло сильное землетрясение магнитудой 4,3.

Об этом в Facebook сообщает Главный центр специального контроля.

"Сегодня в 06:17:57 средствами Главного центра зарегистрировано ощутимое землетрясение на территории Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, землетрясение произошло в Тернопольской области. Его магнитуда составила 4,3, а расчетная интенсивность - 5 баллов.

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По сообщениям, землетрясение ощущалось людьми на расстоянии около 100 километров.

"Во Франковске проснулся от шума в шкафу с посудой", - рассказал один из очевидцев.

Землетрясения в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, 4 июня подземный толчок магнитудой около 2 зафиксировали селе Манява Богородчанского района - там, в частности, расположен известный старинный Манявский скит, а близ - любимец туристов Манявский водопад.

"4 июня в 14 часов измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в селе Манява Богородчанского района", - сообщили тогда спасатели.

А уже через несколько дней, 8 июня, на Ивано-Франковщине зафиксировали второе землетрясение за неделю. Тогда подземные толчки были зафиксированы измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района. Магнитуда толчков составила около 2,6 по шкале Рихтера.

Также 8 сентября в Закарпатской области произошло землетрясение, магнитуда его составила 2,5.

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Автор: Екатерина Лиманская