На Киевщине завтра будет царить летняя погода - будет тепло и сухо.

Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, 27 мая на Киевщине без осадков, однако ожидается переменная облачность.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с

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Температура ночью составит комфортные 10-15°, днем прогреется до 22-27°.

В Киеве ночью будет 12-14°, днем около 25°.

26 мая в Украине будет очень теплым, однако в ряде областей температура снизится до +20°. Также местами на юго-востоке пройдут дожди.

Так, в центральной части Украины ожидается переменная облачность. В Днепропетровской области пройдут дожди и ливни, благодаря чему температура здесь и на Полтавщине снизится до +20°...+21°. На остальной территории столбики термометров покажут +23°...+26°.

Некоторое снижение температуры ожидается и на юге Украины. На побережье морей будет около +16°, в Запорожской области - до +20°. На остальной территории будет сухо и комфортные +25°...+27°.

В то же время, по прогнозу синоптиков, в течение следующих пяти суток в Киевской области ожидается изменение погодных условий. Так, по данным Укргидрометцентра, 28 мая ясные дни без осадков сменятся более облачной погодой с кратковременными дождями. В то же время температурные значения будут в комфортных пределах, +24°...+25°, только 28 мая в столице воздух прогреется до +27°.

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