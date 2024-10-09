Нас ожидает только прохождение атмосферного фронта.

В Атлантическом океане из урагана четвертой категории образовался внетропический циклон Kirk, который стремительно движется в направлении Европы. По прогнозу специалистов, уже 9 октября он дойдет до территории Франции. Грозит ли непогода Украине?

В комментарии Погода УНИАН синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что Kirk не будет угрожать нашей стране, в частности потому, что когда он выйдет на территорию Европы, то постепенно будет терять свою интенсивность.

"Нет. В таком масштабе как именно внетропический циклон - нет. То есть он уже как выйдет на территорию Европы, то он будет постепенно терять свою интенсивность. И, скажем так, непосредственно этот циклон до территории Украины не дойдет", - пояснила эксперт.

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Она добавила, что произойдет определенная регенерация циклонов в поле пониженного давления и "у нас уже будут просто фронтальные системы: на пятницу и на субботу, и на воскресенье, скажем":

"Фронт будет проходить через территорию Украины. Но сказать, что это прям вот этот циклон, то не совсем. У нас будет просто атмосферный фронт проходить".

На уточнение, даст ли он просто ощущение похолодания, синоптик отметила, что "для территории Украины, скажем так, прямого влияния он не несет".

"Он немножечко, конечно, видоизменит барическое поле над Европой, когда он выйдет на территорию Европы. И соответственно, большинство территории будет находиться в поле пониженного давления. Но там уже будут и другие циклоны, скажем так, влиять", - отметила эксперт.

Так, добавила она, речь идет о таком многоцентровом поле пониженного давления, которое будет над Европой в течение четверга и пятницы.

"Но в пятницу на территорию Украины поступит уже только атмосферный фронт. А сами центры циклонов сместятся на север Европы вообще. А над Европой уже вообще там будет на пятницу поле повышенного давления, в центральной Европе. А над Атлантикой - новый циклон", - рассказала Птуха.

По ее словам, "это всегда такое происходит, такие процессы". "Но до Украины, в основном, если что-то из Атлантики, доходит только в виде уже атмосферных фронтов", - сказала синоптик.

На Флориду надвигается мощный ураган "Милтон" - что известно

Как сообщалось, в сторону Флориды (Соединенные Штаты Америки) движется ураган "Милтон". Он может стать одним из самых разрушительных штормов за всю историю наблюдений.

Сейчас "Милтон" 5-й категории - самой высокой из имеющихся. В то же время синоптики ожидают, что он ослабнет перед выходом на сушу, но увеличится вдвое. Это означает, что его разрушительные последствия будут ощущаться на гораздо большей территории.

По данным Reuters, более миллиона человек в прибрежных районах получили приказ об эвакуации.

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