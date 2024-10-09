Ураган движется по редкому маршруту с запада на восток, он обрушится на сушу в среду вечером.

Ураган "Милтон" движется в сторону Флориды. Он может стать одним из самых разрушительных штормов за всю историю наблюдений, пишет CNN.

Прогнозируется, что "Милтон" увеличится в размерах. На данный момент это 5-й категории - самой высокой из существующих. Синоптики ожидают, что он ослабеет перед выходом на сушу, но увеличится вдвое. Это значит, сто его разрушительные последствия будут ощущаться на гораздо большей территории.

Прогнозируется, что шторм обрушится на сушу в среду вечером как ураган 3-й категории где-то на центральном побережье залива Флориды, где он может стать одним из самых разрушительных штормов за всю историю наблюдений. Его око и стена ока могут вызвать на берегу рекордный штормовой нагон за последние 100 лет.

Как сообщается, власти просят жителей Флориды эвакуироваться, предупреждая, что шторм может их убить. Шоссе в штате забиты, а на некоторых заправках заканчивается топливо.

По данным Reuters, более миллиона человек в прибрежных районах получили приказ об эвакуации.

По данным синоптиков, "Милтон" движется по редкому маршруту с запада на восток через Мексиканский залив. Специалисты определили, что максимальная постоянная скорость ветра этого урагана составляет 260 км/ч.

"Милтон" стал третьим по скорости усиления штормом в истории Атлантики, поднявшись с категории 1 до категории 5 менее чем за сутки.

Ураган "Хелен" во Флориде

Напомним, в конце сентября Флорида уже пострадала от одного из сильнейших в истории ураганов. "Хелен" оставил за собой след из смертей и масштабных разрушений. Скорость ветра во время этого страшного урагана достигала 225 км/ч.

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