Завтра на погоду в Украине уже будет влиять антициклон с Черного моря.

Циклон, который принес в Украину дожди, 8 октября уже уйдет. Поэтому нас ждет преимущественно сухой и довольно теплый день. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она пояснила, что Украина окажется между двух циклонических систем - на северо-востоке циклон Finny и циклоническая область Gerda с центром над Великобританией. Наша страна, по данным Натальи Диденко будет находиться под влиянием сухого антициклона, который расположился над Черным морем:

"Поэтому во вторник в Украине осадков не предвидится, только ближайшей ночью еще остатки наполнят влагой воздух, землю и деревья на Сумщине, Полтавщине и частично Харьковщине".

Температура воздуха, по прогнозу синоптика, будет довольно комфортной: +17...+22 градуса. На юге воздух прогреется до +22...+25, а немного свежее будет только в северных областях, +12...+18 градусов.

В Киеве 8 октября также будет сухо, а столбики термометров покажут +16...+18 градусов.

6 октября в Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков. По данным синоптиков, в столице выпало 30,6 мм осадков, что на 13,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1970 года. Тогда 6 октября в Киеве также был дождь, но выпало лишь 17,2 мм осадков.

Вас также могут заинтересовать новости: