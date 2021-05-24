В стране потеплеет до +28°.

Центр и запад Украины практически всю неделю будут заливать дожди. Исключение для центральных областей составит только вторник. Температура постепенно будет расти и в среду достигнет летних +28°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В понедельник, 24 мая, Украину снова накроют дожди и небольшое похолодание. Температура опустится до +18°...+22°. Николаев и Кропивницкий накроют грозы.

Во вторник дожди переместятся в западные регионы, в Украине потеплеет до +26°. Минимальная температура будет в Одессе - до +21°. На всей остальное территории выглянет солнце.

В среду дожди переместятся в центральные регионы и температура упадет до +20°. Но на юге и востоке продолжится потепление, которое местами достигнет летних +28°.

В четверг на смену "спокойным" дождям в центре придут ливни и грозы. В дождливых регионах потеплеет на пару градусов, на остальной территории будет преобладать то же летнее тепло, что и в среду.

В пятницу дожди захватят половину Украины. Сухими будут только юг и восток страны. На центр обршатся грозы, во Львове похолодает до +15°.

В субботу осадки накроют всю Украину. Температура на западе немного повысится, в остальных регионах останется без перемен. В воскресенье похолодает до +12°...+23°, дожди покинут только южные области.

Народный прогноз на неделю

24 мая - Мокий Мокрый. По погоде этого дня, наши предки судили о том, каким будет лето. Так и говорили: "Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее".

25 мая - Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины, и просили защитить их от пожаров.

26 мая - Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоды приносил с собой комаров. В народе говорили: "Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов".

27 мая - Сидор Бокогрей. К этому времени переставали дуть северные ветры, о чем говорили: "На день Сидора отойдут все сиверы".

28 мая - Пахом Теплый, Пахом-Бокогрей. Со дня именин Пахома, начинается самое настоящее тепло, что и послужило причиной такого прозвища святому.

29 мая - Федор Житник. Этот день был последним для посева всех яровых культур. Об этом молвили: "У Житника забота - ячменное поле заборонить".

30 мая - Евдокия Свистунья. Крестьяне окутывали картошку. Помимо этого, люди говорили: "Какова Евдокия, таково будет и лето".

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Автор: Елена Пилипчак