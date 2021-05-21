В горах все еще держится низкая температура.

Сегодня, 21 мая, высокогорье Карпат все еще заснежено.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северный, северо-западной 5-6 м/с. Температура воздуха -1°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 21 мая: данные погоды УНИАН

В пятницу, 21 мая, дожди практически полностью покинут Украину. Небольшие осадки возможны только в Одесской и Николаевской областях. Температура будет колебаться на уровне +17°...+23°.

В Киеве - облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +8°, днем +19°.

Во Львове в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью +9°, днем +18°.

В Одессе - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +11°, днем +18°.

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Автор: Елена Пилипчак