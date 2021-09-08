Средняя температура была на градус выше, чем за последние 30 лет.

В 2021 году в Европе было самое теплое лето за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает Reuters.

Европейская служба по изменению климата Copernicus сообщила, что средняя температура приземного воздуха в июне-августе была почти на градус выше среднего показателя за 1991-2020 годы. Предыдущее самое теплое лето в 2010 и 2018 годах было холоднее на 0,1°.

В заявлении говорится, что в глобальном масштабе август 2021 года вместе с августом 2017 года стал третьим из самых теплых за всю историю наблюдений - чуть более чем на 0,3° теплее, чем в среднем за 1991-2020 годы.

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Для Европы август 2021 года был близок к среднему значению за 1991–2020 годы, но с контрастирующими условиями по всему континенту. К ним относятся рекордные максимальные температуры в странах Средиземноморья, температуры выше среднего на востоке и, как правило, ниже средних на севере.

Жара в Киеве

Как сообщал Погода УНИАН, в этом году лето в Киеве заняло второе место среди самых жарких за всю историю наблюдений.

Средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила +22,3º, что на 1,9 ºС превысило климатическую норму и обеспечило вторую позицию среди самых жарких в Киеве с 1881 года.

Всего за лето в столице было установлено 14 температурных рекордов, большинство из них, десять, в июне.

Автор: Екатерина Лиманская