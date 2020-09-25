Мадрид страдает от ливней: движение метро парализовано (видео)

Из-за аварийной ситуации приостановили работу пяти веток.

Ававрійна ситуация в метро Мадрида / Скриншот

Движение метро в Мадриде парализовано из-за мощных ливней.

Потоки воды накрыли пути и поднялись почти до уровня перронов, сообщает ТСН.

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По предварительным подсчетам, в метро оказалось до 20 литров осадков на квадратный метр. Из-за аварийной ситуации пришлось приостановить работу пяти веток. Часть поездов курсировали с опозданиями, на перронах образовались очереди.

Ситуация нормализовалась, когда из метро откачали воду.

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