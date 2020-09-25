Мадрид страдает от ливней: движение метро парализовано (видео)

10:15, 25 сентября 2020
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Из-за аварийной ситуации приостановили работу пяти веток.

Ававрійна ситуация в метро Мадрида / Скриншот
Ававрійна ситуация в метро Мадрида / Скриншот

Движение метро в Мадриде парализовано из-за мощных ливней.

Потоки воды накрыли пути и поднялись почти до уровня перронов, сообщает ТСН.

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По предварительным подсчетам, в метро оказалось до 20 литров осадков на квадратный метр. Из-за аварийной ситуации пришлось приостановить работу пяти веток. Часть поездов курсировали с опозданиями, на перронах образовались очереди.

Ситуация нормализовалась, когда из метро откачали воду.

Тропический шторм в Японии

Тропический шторм " Дельфин" сформировался к югу от материковой части Японии 22 сентября. Он стал 12-м штормом в этом году в сезоне тихоокеанских тайфунов.

Ожидаются ливни, сильный ветер и высокие волны. Порывы ветра могут достигать 150 км/ч.

Власти призвали местных жителей быть внимательными и осторожными, так как остается угроза наводнений, оползней, гроз и торнадо.

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Автор: Елена Пилипчак

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Теги: #погода#метрополитен#потоп#Мадрид
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