Мадрид страдает от ливней: движение метро парализовано (видео)
Из-за аварийной ситуации приостановили работу пяти веток.
Движение метро в Мадриде парализовано из-за мощных ливней.
Потоки воды накрыли пути и поднялись почти до уровня перронов, сообщает ТСН.
Ураган "Салли" обрушился на юго-восточное побережье США (фоторепортаж, видео)
По предварительным подсчетам, в метро оказалось до 20 литров осадков на квадратный метр. Из-за аварийной ситуации пришлось приостановить работу пяти веток. Часть поездов курсировали с опозданиями, на перронах образовались очереди.
Ситуация нормализовалась, когда из метро откачали воду.
Тропический шторм в Японии
Тропический шторм " Дельфин" сформировался к югу от материковой части Японии 22 сентября. Он стал 12-м штормом в этом году в сезоне тихоокеанских тайфунов.
Ожидаются ливни, сильный ветер и высокие волны. Порывы ветра могут достигать 150 км/ч.
Власти призвали местных жителей быть внимательными и осторожными, так как остается угроза наводнений, оползней, гроз и торнадо.
- Винница+25°... +13°
- Днепр+29°... +14°
- Донецк+26°... +11°
- Житомир+26°... +13°
- Запорожье+27°... +15°
- Ивано-Франковск+26°... +14°
- Киев+26°... +13°
- Кропивницкий+28°... +11°
- Луганск+26°... +12°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+27°... +13°
- Одесса+23°... +15°
- Полтава+27°... +14°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+27°... +13°
- Сумы+26°... +11°
- Тернополь+26°... +14°
- Харьков+26°... +12°
- Херсон+28°... +14°
- Хмельницкий+26°... +14°
- Черкассы+24°... +12°
- Чернигов+25°... +12°
- Черновцы+27°... +16°