Ливни и сильный ветер: тропический шторм "Дельфин" приблизился к Японии (видео)
Остается угроза наводнений, оползней, гроз и торнадо.
Тропический шторм «Дельфин» сформировался к югу от материковой части Японии 22 сентября. Он стал 12-м штормом в этом году в сезоне тихоокеанских тайфунов.
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24 и 25 сентября "Дельфин" переместится с востока на северо-восток Японии, сообщает The Watchers со ссылкой на Японское метеорологическое агентство(JMA. Ожидаются ливни, сильный ветер и высокие волны. Порывы ветра могут достигать 150 км/ч.
Власти призвали местных жителей быть внимательными и осторожными, так как остается угроза наводнений, оползней, гроз и торнадо.
Ожидается, что "Дельфин" начнет ослабевать 24 сентября и, приблизившись к берегу, исчезнет на следующий день.
Тайфун "Хайшен"в Японии
8 сентября 2020 года мощный тайфун "Хайшен" прошел вблизи японского острова Кюсю, обрушив на него сильный ветер и проливные дожди.
На острове Кюсю сошел оползень, в результате которого четыре человека пропали без вести. В других инцидентах, связанных с непогодой, пострадали по меньшей мере 46 человек. Без света оставались более полумиллиона домов, в настоящее время их число снизилось до 270 тысяч.
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