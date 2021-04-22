Птицы прилетели в Украину из Африки.

В национальный природный парк "Тузловские лиманы", находящийся в Одесской области, прилетели малые белые цапли.

Об этом сообщил эколог, заведующий научно-исследовательским отделом парка Иван Русев на своей странице в Facebook.

Читайте такжеМагнолия, тюльпаны и жасмин: в Одессе распустились весенние цветы (фоторепортаж)

"К нам - в национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели малые белые цапли. Они прилетели из далекой Африки в Тузловскую Амазонию. Скоро они построят гнезда в тайных местах нацпарка и будут радовать посетителей своим присутствием на лиманах Амазонии вплоть до сентября", - написал он.

Справка УНИАН. Тузловские лиманы - группа соленых лиманов лагунного типа в Украине, в приморской части Бессарабии. Лиманы включены в Национальный природный парк, созданный в 2010 году. Расположены на территории Татарбунарского района Одесской области. Название группы лиманов происходит от названия поселка Тузлы, расположенного на берегу лимана Бурнас. Название поселка, в свою очередь, происходит от тур. "tuzlu" - "соленый".

Цветение карликовых ирисов под Одессой

В национальном природном парке " Тузловские лиманы" началось цветение карликовых ирисов.

"Сейчас в украинской Бессарабии, особенно в НПП "Тузловские лиманы" и на степных участках возле Татарбунар (бывшая административная единица на юге Одесской области - прим. УНИАН), пора массового цветения карликовых петушков", - написал Иван Русєв.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак