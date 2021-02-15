Львовские сурки в этом году не предскажут приход весны, потому что еще спят

Вместо этого другие животные-обитатели центра предсказали раннюю весну, которую следует ожидать после 15 марта.

В этом году львовские сурки не будут предвещать приход весны / фото УНИАН

Во Львовском городском детском эколого-натуралистическом центре в этом году сурки не предскажут приход весны на Сретение, поскольку еще спят.

Как информирует пресс-служба Львовского городского совета об этом сообщил директор центра Игорь Антахович.

«В этом году мы не делаем прогноза по поведению сурков, потому что они крепко спят. Они не просыпаются и не двигаются в связи с такими аномальными погодными условиями - низкими температурами и большим количеством снега. Кстати, прогноз по поведению сурков на Сретение делается именно потому, что в природе они на Сретение впервые появляются на поверхность из норы. Я думаю, что и в природе в этом году однозначно на Сретение сурки не поднялись из норы и не показывались на поверхности, так как очень высокие снега и холода», - рассказал он.

Однако, по его словам, другие животные - обитатели эколого-натуралистического центра - предсказали раннюю весну, которую следует ожидать после 15 марта.

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«Что касается других животных, то вчера мы наблюдали, как перестукиваются фазаны и павлины к своим самкам - они однозначно чувствуют скорый приход весны. Еще одна известная примета на Сретение - если утром курица не напьется воды из лужи, то значит, что весна будет ранней. То есть мы имеем хороший прогноз, но надо понимать, что ранняя весна - это все равно не ранее чем через четыре недели с сегодняшнего дня, то есть после 15 марта», - отметил Антахович.

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