Практически по всей стране похолодает, а на Востоке пройдут дожди.

Потепление в Украине подходит к концу. Сегодня более-менее комфортная температура сохранится в юго-восточных областях, а на остальной территории существенно похолодает. Особенно заметно снизится температура в западных областях - до +10...+13°. В некоторых восточных и центральных областях, а также в Запорожской области ожидаются дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на Западе сегодня ожидается +10°...+11°, чуть теплее будет в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - до +13°...+14°. По всему региону будет наблюдаться небольшая облачность.

На Севере Украины сегодня также похолодает. Столбики термометров покажут +11°...+13°, ожидается практически безоблачная погода.

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В центральных областях также будет преобладать практически безоблачная погода, температура будет на уровне +12°...+15°. Чуть теплее будет в Днепре и кривом Роге, где столбики термометров поднимутся до +16°...+17°. Однако в этих городах ожидаются дожди.

Жителей Востока сегодня также ожидают небольшие дожди, которые пройдут в Луганской и Донецкой областях. Небольшая облачность, температура будет на уровне +16°...+18°.

На Юге и в Крыму сегодня будет по-осеннему тепло, до +14°...+18°, но и тут погода испортится. Местами будет пасмурная погода, а в Запорожской области - дожди.

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Автор: Екатерина Лиманская