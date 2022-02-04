Во второй половине февраля ожидается резкое похолодание, однако с 25 февраля погода изменится - начнется потепление.

В феврале в Украине будет зимняя погода. Во второй половине месяца ожидается резкое похолодание, однако с 25 числа погода изменится - начнется потепление.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Согласно предварительным расчетам метеорологов, во второй половине месяца, после 14 февраля, в Украине усилятся морозы.

По данным Вазиры Мартазиновой, в это период ожидаются осадки в виде снега.

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Но в конце зимы, после 25 февраля, погода снова изменится. Метеоролог говорит, что с этого момента весна постепенно начнет вступать в свои права - столбики термометров снова поползут вверх.

Напомним, по прогнозу климатолога Светланы Бойченко, лето 2022 года в Украине будет с такими же погодными перепадами, как и нынешняя зима. По ее данным, температура летом может резко падать и подниматься, что повлечет за собой грозы и шквальные ветры.

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