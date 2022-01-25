В этом году в феврале в некоторых регионах Украины ожидается меньшее количество осадков, чем обычно.

Февраль 2022 года в Украине будет почти в пределах климатической нормы, но в некоторых регионах страны ожидается меньшее количество осадков, чем обычно.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, средняя месячная температура воздуха в феврале предполагается 0-4° мороза, а на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму - до 1° тепла, что близко к норме.

"Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатье и в горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы",- сообщили в Укргидрометцентре.

По данным специалистов, на остальной территории страны количество осадков ожидается в пределах нормы.

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Обычно, по словам специалистов, средняя месячная температура воздуха в феврале в Украине составляет 0-5° мороза, на высокогорье Карпат 6° мороза, на юге Одесской области, в Крыму и на Закарпатье местами 1-4° тепла.

"Абсолютный минимум температуры воздуха-24-39° мороза, на юге Одесской области, в Крыму 15-23° мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха-12-20° тепла, в южной части, в Винницкой и Прикарпатье местами 21-24°2, - рассказали в Укргидрометцентре.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Птухи, до конца недели в Украине будет типичная зимняя погода. Ожидаются умеренные морозы, не сильный ветер и периодическое выпадение снега.

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