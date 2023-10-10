Через несколько дней в столице пройдут дожди, а температура начнет повышаться.

В ближайшие дни в Киеве будет преобладать прохладная и сухая погода. Затем пройдут дожди, а температура начнет повышаться. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в следующие 5 суток по Киевщине будет преимущественно без осадков, только днем 12 и ночью 13 октября местами небольшой дождь.

Температура в ночные часы составит -1..+5°, а в дневное время +9..+13°.

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"С 12 октября ожидается повышение температуры воздуха", - говорят в Укргидрометцентре.

Также синоптики предупреждают, что ночью 11 октября в столице ожидаются сильные заморозки в воздухе 0...-5°.

Ветер в ближайшие дни будет преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, а 12 октября ожидаются порывы 15-20 м/с.

В Киев с опозданием пришла метеорологическая осень - что известно

2 октября в Киеве наступила метеорологическая осень, которая началась более чем на две недели позже климатической нормы.

По данным синоптиков, самое раннее метеорологическая осень в Киев пришла в 1993 году - 25 августа, а позднее всего - 15 октября в 2020 году.

В то же время метеорологическое лето 2023 в Киеве, которое началось 13 мая, закончилось 1 октября и в целом продолжалось 142 дня. Самым длинным лето было в 2012 году - 166 дней, а самым коротким - в 1990 году - тогда лето длилост всего 88 дней.

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