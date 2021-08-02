Июль этого года выдался намного теплее нормы, а осадков было наоборот меньше.

Большинство дней в июле в столице прошли с температурой свыше +30 градусов. Такая жара наблюдалась 17 дней.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В частности, жарче всего бело 29 июля, когда максимальная температура после полудня поднялась до +32,6° С.

Холоднее всего в Киеве было 23 июля. Тогда минимальная температура под утро опустилась до +15° С.

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Как сообщается, среднемесячная температура воздуха в июле составила +24,6°С, что на 3,3°С выше климатической нормы. Осадков в июле на проспекте Науки 37 выпало 63 мм, или 93% климатической нормы.

В Киеве в течение месяца всего установлено 4 температурных рекорда.

Погода в Украине в ближайшие дни

По данным Укргидрометцентра, завтра в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах, послезавтра на Правобережье, в четверг в северных, местами в западных и центральных областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

Температура ночью +12°...+17°; днем +21°...+28°, в южной и восточной части ночью +16°...+22°, днем завтра +29°...+34°, 4-5 августа +26°...+31°.

Автор: Екатерина Лиманская