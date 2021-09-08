Толчки были такой силы, что ощущались в столице Мексике, которая расположена в 370 километрах от Акапулько.

Сильное землетрясение недалеко от Акапулько сотрясло столицу Мексики. Уже известно об одном погибшем.

Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, землетрясение силой 7,1 балла произошло недалеко от портового города Акапулько во вторник вечером. Толчки ощущались в Мехико, расположенном на расстоянии более 370 километров. Власти заявили, что в результате землетрясения погиб как минимум один человек.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, были запечатлены потрескавшиеся и поврежденные здания, упавшие фонарные столбы и улицы, усыпанные битым стеклом в Акапулько.

По данным издания, землетрясение привело к отключению электричества и телефонной связи. Федеральная комиссия по электроэнергии заявила, что 1,6 миллиона пользователей остались без электричества в Мехико и нескольких штатах.

В столице линии электропередач и здания раскачивались в течение нескольких секунд, и жители выбегали на улицу в поисках безопасного места.

В интервью местной радиостанции губернатор штата рассказал, что один человек погиб, когда на него упал столб. Также поступали сообщения о падении камней и оползании земли, а также об обрушении стен.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение силой 7,0 баллов было очень мелким, всего на 12,5 километров ниже поверхности, что могло усилить эффект сотрясения.

Напомним, в прошлом году землетрясение силой 7,5 баллов произошло на тихоокеанском побережье Мексики, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек и было повреждено около 500 домов.

В 1985 году в Мексике произошло невероятно разрушительное землетрясение. Тогда в мексиканской столице погибло около 10000 человек. С тех пор власти Мексики значительно улучшили строительные нормы и правила и системы предупреждения.

Автор: Екатерина Лиманская