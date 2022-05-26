Существенных осадков в столице 27 мая не ожидается.

Перед выходными в Киеве будет пасмурная и ветреная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в течение дня небо будет скрыто за облаками, однако ожидаются и периоды прояснения. Ветер будет дуть западный со скоростью до 3,7 м/с.

Температура ночью будет около +14°, а днем воздух прогреется до +22°. Атмосферное давление пониженное, 744-746 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +10°, днем +23°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +12°, днем +21°, сильный дождь.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью +11°, днем +22°, сильный дождь.

В Тернополе 27 мая ночью будет +12°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +12°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +9°...+28°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +12°...+24°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +11°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +22°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+22°.

В Одессе 27 мая - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.

В Херсоне в пятницу ночью +13°, днем +25°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+19°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +11°...+23°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +23°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +23°.

Вас также могут заинтересовать новости: