Осадки 27 мая ожидаются в Черниговской, Ривненской и Волынской областях.

После дождливого четверга в Украину возвращается сухая и теплая погода. Сегодня осадки ожидаются лишь в трех областях на севере и северо-западе страны. Температура воздуха поднимется, местами - до +25°...+28°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +22°.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +10°, днем +23°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +12°, днем +21°, сильный дождь.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью +11°, днем +22°, сильный дождь.

В Тернополе 27 мая ночью будет +12°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +12°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +9°...+28°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +12°...+24°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +11°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +22°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+22°.

В Одессе 27 мая - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.

В Херсоне в пятницу ночью +13°, днем +25°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+19°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +11°...+23°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +23°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +12°, днем +23°.

Народный прогноз на 27 мая

27 мая - Сидор Бокогрей. К этому времени переставали дуть северные ветры, о чем говорили: "На день Сидора отойдут все сиверы".

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