В Киеве резко ухудшилась погода и начался снегопад (фоторепортаж)
Согласно прогнозу, снегопад будет кратковременным.
Сегодня утром, 19 марта, в Киеве резко ухудшилась погода и пошел снег.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Сегодня в Украине будет облачно, в двух областях пойдет снег (карта)
Согласно прогнозу погоды, снег перейдет в дождь и закончится ближе к полудню.
Прогноз погоды в Киеве 19 марта: данные Погоды УНИАН
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -2°, а днем термометры покажут +4°.
Весь день в Киеве будет облачная погода без осадков.
Скорость ветра днем составит 2,8 м/с.
Атмосферное давление 745 мм ртутного столба.
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+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+2 °
Мин./макс. температура:-2° / +9°
Влажность:50 %
Давление:750 мм
Ветер: 8.0 м/с
Вероятность осадков:11 %
Восход:07:15
Закат19:20
Видимость:16 км
Фаза луны:
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