В Киеве резко ухудшилась погода и начался снегопад (фоторепортаж)

08:52, 19 марта 2021
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Согласно прогнозу, снегопад будет кратковременным.

Сегодня утром, 19 марта, в Киеве резко ухудшилась погода и пошел снег.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Сегодня в Украине будет облачно, в двух областях пойдет снег (карта)

Согласно прогнозу погоды, снег перейдет в дождь и закончится ближе к полудню.

Прогноз погоды в Киеве 19 марта: данные Погоды УНИАН

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -2°, а днем термометры покажут +4°.

Весь день в Киеве будет облачная погода без осадков.

Скорость ветра днем составит 2,8 м/с.

Атмосферное давление 745 мм ртутного столба.

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Автор: Елена Пилипчак

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