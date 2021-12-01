В течение осени наблюдался значительный дефицит осадков.

Погода в начале зимы будет благоприятной для озимых культур, так как не будет значительного промерзания.

Об этом сообщила УНИАН начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее словам, в течение осени наблюдался значительный дефицит осадков, а дожди, которые прошли в последние осенние дни, будут способствовать восполнению почвенной влаги и это очень хорошо для посевов озимых.

А первые дни зимы, как сообщила агрометеоролог, по погоде будут похожи на конец осени.

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"Значительных морозов не будет, ожидается температура от -1 до -3 ночью, днем будет 2-3 градуса тепла. В отдельные дни будет даже от 6 до 8 градусов", - сообщила Адаменко.

Ожидаются умеренные осадки практически по всей территории Украины, больше их будет в восточной части страны.

По словам Адаменко, это вполне нормальная погода для раннего декабря. Никаких погодных аномалий в этот период в Укргидрометцентре не прогнозируют.

"Тенденция холодной зимы с каждым годом уменьшается в связи с глобальным потеплением", - отметила эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Украине в этом году намолочена рекордное количество ранних зерновых и зернобобовых культур - 44,8 млн тонн.

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Автор: Алёна Кириченко