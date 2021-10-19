В ближайшие дни потепление охватит почти всю Украину, кое-где столбики термометров подскочат до + 22 градусов.

Уже завтра, 20 октября, в Украине существенно потеплеет. Однако не повсеместно.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"К нам идет потепление! Уже завтра, 20 октября, в большинстве областей Украины улицы наполнятся счастливыми людьми, которые будут греться при температуре воздуха +12...+16 градусов. На западе Украины даже до +18 градусов", - рассказала она.

Однако, по данным синоптика, холодная погода еще задержится на Востоке, на Сумщине и Полтавщине. Завтра там ожидается днем +7...+11 градусов.

"В дальнейшем, 21-22 октября теплая погода охватит практически всю нашу территорию. А в западных областях даже вероятно местами +19...+22 градуса!"- заверила синоптик.

Погода в Киеве

По словам Натальи Диденко, в столице 20 октября также потеплеет, дождей не предвидится.

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"В течение дня столбики термометров наконец высунут свои синие носы из перин и зимних домашних кофт до +14 градусов!"- сказала она и предупредила о сильном ветре.

По данным синоптика, 21 и 22 октября порывы ветра в Киеве могут достигать штормовых значений.

Напомним, как сообщила синоптик Укргидрометцентра Александра Хала, в ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. Буквально через день температура в стране начнет повышаться. Потепление будет интенсивным, однако кратковременным.

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Автор: Екатерина Лиманская