В среду, 20 октября, практически по всей старне столбики термометров поползут вверх, лишь на Востоке будет прохладно.

В среду, 20 октября, в Украине начнет повышаться температура. Теплее всего будет на юго-западе страны, где столбики термометров поднимутся до +15°...+18°. По всей стране будет преобладать облачная погода с прояснениями или сплошная облачность. Местами на Севере Украины возможны дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +15°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +14°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +14°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, возможен небольшой дождь.

В Тернополе 20 октября ночью будет +7°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +6°...+16°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +5°, днем +18°.

В Виннице завтра будет +6°...+17°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +8°...+10°.

В Одессе 20 октября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +16°.

В Херсоне в среду ночью +10°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +10°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит +5°...+8°, небольшая облачность, возможен ливень.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +9°.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет немного облачно, +3°...+12°.

В Краматорске завтра будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +5°, днем +9°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +9°.

Народные приметы на 20 октября

20 октября - Сергея мученика. Если хорошая погода, то стоять ей три недели (до 10 ноября). Если земля покроется снежком, то через месяц быть настоящей зиме.

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Автор: Екатерина Лиманская