В Украину несется потепление / фото pixabay.com

В среду, 20 октября, в Украине начнет повышаться температура. Теплее всего будет на юго-западе страны, где столбики термометров поднимутся до +15°...+18°. По всей стране будет преобладать облачная погода с прояснениями или сплошная облачность. Местами на Севере Украины возможны дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +15°.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +14°.
  • В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +14°.
  • В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, возможен небольшой дождь.
  • В Тернополе 20 октября ночью будет +7°, днем +15°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +16°.
  • В Ивано-Франковске будет облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +17°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +6°...+16°, облачно с прояснениями.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +5°, днем +18°.
  • В Виннице завтра будет +6°...+17°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в среду будет ночью +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +14°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +13°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +8°...+10°.
  • В Одессе 20 октября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +16°.
  • В Херсоне в среду ночью +10°, днем +16°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачная погода с прояснениями, ночью +10°, днем +15°.
  • В Запорожье температура ночью +7°, днем +12°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах температура воздуха составит +5°...+8°, небольшая облачность, возможен ливень.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +9°.
  • В Днепре температура ночью будет +7°, днем +11°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в среду будет немного облачно, +3°...+12°.
  • В Краматорске завтра будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +5°, днем +9°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +9°.
Погода в Украине 20 октября / фото УНИАН

Народные приметы на 20 октября

20 октября - Сергея мученика. Если хорошая погода, то стоять ей три недели (до 10 ноября). Если земля покроется снежком, то через месяц быть настоящей зиме. 

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Автор: Екатерина Лиманская