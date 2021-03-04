В Гватемале начал извержение вулкан Пакая (фоторепортаж, прямая трансляция)

Пепел поднялся на 5,5 км над уровнем моря.

Вчера, 3 марта, вулкан Пакая в Гватемале начал извержение.

Об этом сообщает The Watchers.

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Пепел выброшен на высоту до 500 м, также образовались два новых лавовых потока.

На юго-западном фланге сейчас есть три активных потока лавы длиной от 800 до 1000 м.

Вчера также наблюдались сильные выбросы пепла, который поднялся на 5,5 км над уровнем моря и рассеялся в западном и юго-западном направлениях на расстояние до 25 км.

?? Guatemala : Vue aérienne du volcan #Pacaya en éruption ce mercredi



(? via @cuellarvarela) ?pic.twitter.com/xcq0Bn8Kly — Alexandre (@alex_le_bars) March 3, 2021

Пепел долетел до 8 деревень, которые находятся неподалеку.

Прямая трансляция извержения вулкана

Справка УНИАН. Пакая - действующий вулкан на территории Гватемалы, один из активнейших вулканов на планете.

Высота над уровнем моря - 2552 метра. Находится к югу от столицы страны - города Гватемала, у побережья озера Аматитлан.

На данный момент Пакая является одним из любимейших мест альпинистов-экстремалов.

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