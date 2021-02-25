"Извержение точно будет": в Исландии ожидают пробуждение вулкана
На острове произошла серия землетрясений.
В Исландии допускают пробуждение вулкана после серии достаточно сильных землетрясений возле столицы - Рейкьявика.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.
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В среду 24 февраля юго-западную часть острова всколыхнула серия землетрясений. Эпицентр самого мощного из них, силу которого оценивают в 5,7 балла по шкале Рихтера, расположен в 30 км к югу от столицы Рейкьявика.
По словам специалистов, после этого начала наблюдаться повышенная вулканическая активность но произошел еще ряд землетрясений силой около 4 баллов.
"Это зона повышенной (сейсмической) активности, мы это хорошо знаем, но я не помню такого количества столь сильных толчков за такой короткий промежуток времени. Это что-то необычное", - рассказала эксперт исландской метеорологической службы (IMO) Кристин Йонсдоттир в комментарии Общественному вещателю RUV.
По ее словам, с 2017 года сейсмическая активность в этой зоне постепенно нарастает.
"Извержение точно будет. Вопрос только в том, когда", - говорит она.
Хотя о четкой угрозе пока речь не идет, IMO изменила уровень предупреждения для авиации над вулканическим массивом Крисювик с зеленого на желтый.
Последнее извержение в этой зоне произошло еще в XII веке.
Напомним, извержение немного южнее вулкана Эйяфьядлайокудль в 2010 году привело к отмене тысяч авиарейсов по всей Европе через густые облака пепла и дыма.
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