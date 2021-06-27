Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Из-за непогоды в Украине обесточены 393 населенных пункта в 8 областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайной ситуации.

«По состоянию на 7 часов 27 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 393 населенных пункта в 8 областях (Киевская – 129, Черниговская – 73, Житомирская – 57, Черкасская – 50, Винницкая – 26, Львовская – 26, Кировоградская – 20 и Одесская – 12)», - говорится в сообщении.

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

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Накануне сообщалось, что в Ровенской области ликвидируют последствия урагана. 25 июня в результате поваленных деревьев была заблокирована трасса международного значения "Киев-Ковель-Ягодин". По информации пресс-службы спасателей, из-за сильного ветра там упало более 30 деревьев.

В Ровенской области в результате урагана травмированы два человека: один - от удара молнии, другой - в результате падения шифера.

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Автор: Дмитрий Захаров