Из-за непогоды в Одессе вечером 26 июня не смогли приземлиться несколько самолетов.
Как сообщает местное издание "Думская", сразу четыре авиарейса из-за грозы и ливня вынуждены были искать другое место для посадки.
В частности, речь идет о самолетах авиакомпаний SkyUp (из греческого Ираклиона), МАУ (из бельгийского Остенде), Ryanair (из Вроцлава) и Turkish Airlines (из Стамбула). Борта SkyUp, МАУ и Turkish Airlines приземлились в Кишиневе, Ryanair - в Констанце.
В то же время в Одессе удалось сесть борту МАУ из Борисполя и чартерному рейсу из Коломбо (Шри-Ланка).
Непогода в Одесской области
Днем, вечером и ночью город и некоторые части области накрыла сильная гроза со шквальным ветром и ливнем, кое-где наблюдался град. Некоторые населенные пункты непогода оставила без света и водоснабжения.
Очевидцы в социальных сетях публикуют фото и видео мощных молний, затопленных улиц и домов.
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