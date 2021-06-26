Непогода срывала крыши домов, валила деревья.

В Ривненской области ликвидируют последствия вчерашнего урагана.

Как передает корреспондент УНИАН, ураган начался вечером 25 июня внезапно. Сильные порывы ветра в областном центре валили деревья на припаркованные во дворах автомобили.

По данным пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, две машины на улице Пушкина областного центра спасателям пришлось вытаскивать из "зеленого плена" с помощью специальных инструментов.

25 июня в результате поваленных деревьев была заблокирована трасса международного значения "Киев-Ковель-Ягодин". По информации пресс-службы спасателей, из-за сильного ветра там упало более 30 деревьев.

Читайте такжеГСЧС предупредила об угрозе селевых потоков в Карпатах, туристам следует быть осторожнымиПодобная ситуация наблюдалась и на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Тараканов Дубенского района, где вечером из-за непогоды ветер повалил 17 деревьев. Образовалась пробка из автомобилей.

Спасатели расчистили проезд с помощью бензопил. Жертв и пострадавших нет – утверждают спасатели.

Сейчас в регионе продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, определяются нанесенный ею ущерб.

В пятницу вечером обильный ливень с порывами ветра накрыл Львов. Непогода длилась не долго, но успела натворить бед. В городе повалены деревья, несколько улиц остались без света, а электротранспорт остановился.

Тогда как украинская столица страдала от жары. 24 июня в Киеве зафиксировали температурный рекорд. Среднесуточная температура воздуха составляла + 28,1°с, что на 1,6°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1924 года.

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Автор: Петр Хромых