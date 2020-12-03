Разрушенные дома и пропавшие без вести: на Аляске прошел дождь, который вызвал сильнейшие оползни

Солдаты и полиция эвакуировали жителей на лодках.

На Аляске - оползни / Фото Alaska Department of Transportation and Public Facilities

Шесть человек пропали без вести в Хейнсе, штат Аляска, в среду после того, как рекордные дожди вызвали оползни, разрушившие четыре дома.

Об этом сообщает REUTERS.

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Солдаты и полиция эвакуировали жителей на лодках. Поиск пропавших без вести, по словам солдат, был приостановлен «из-за неустойчивой почвы».

Вертолет Национальной гвардии доставит спасателей, поисковых собак и медиков из Джуно в четверг, чтобы продолжить работу, так как в среду ему помешала сильная турбулентность.

Правительство района Хейнс, в котором проживает около 2500 человек, опубликовало заявление о чрезвычайной ситуации в связи с ураганом, начавшимся в понедельник.

«Ожидается, что дождь продолжится, а состояние грунта нестабильно. Вероятность дополнительных селевых потоков и оползней в течение следующих 24 часов высока », - говорится в заявлении района.

По сообщениям официальных лиц и местных новостных организаций, многочисленные оползни, наводнения и сильные ветры нанесли ущерб и другим частям юго-востока Аляски.

В заявлении Национальной метеорологической службы говорится, что предупреждение о внезапных наводнениях остается в силе для Хейнса и других мест, а опасные условия сохраняются на всей территории юго-востока Аляски.

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