Воздух в столице прогреется до +29 градусов.

Завтра в Киеве ожидается жаркая погода, возможен дождь с грозой.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Весь день в столице ожидается небольшая облачность.

Температура воздуха ночью составит +19 градусов, днем потеплеет до +29.

Атмосферное давление пониженное - 744 мм ртутного столба.

Ветер южного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская