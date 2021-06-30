1 июля в Киеве ожидается дождь с грозой / фото УНИАН, Владимир Гонтар
Завтра в Киеве ожидается жаркая погода, возможен дождь с грозой.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Весь день в столице ожидается небольшая облачность.
Температура воздуха ночью составит +19 градусов, днем потеплеет до +29.
Атмосферное давление пониженное - 744 мм ртутного столба.
Ветер южного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.
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