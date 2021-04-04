Десятки людей погибли из-за наводнения и оползней в Индонезии (фото)

19:49, 4 апреля 2021
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Наводнение в Восточном Тиморе оказалось самым ужасным за последние 40 лет.

В результате непогоды погибли десятки человек / фото REUTERS
В результате непогоды погибли десятки человек / фото REUTERS

В результате наводнения и оползней погибли десятки людей в Индонезии и Восточном Тиморе.

Об этом сообщает REUTERS.

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Как сообщается, внезапные наводнения, вызванные проливными дождями, унесли жизни 41 человека на индонезийском острове Флорес, и по меньшей мере еще трое погибли в соседнем Восточном Тиморе. Среди погибших - двухлетний ребенок.

Десятки домов были засыпаны грязью в селе Ламанеле. Некоторые дома смыло наводнением.

На одном из островов обрушился мост.

"Есть дороги, которые обрушились, а упавшие деревья затруднили доступ к некоторым районам", - рассказал заместитель премьер-министра Восточного Тимора Хосе Рейса, назвав инцидент самым ужасным в регионе за последние 40 лет.

Как сообщается, также была нарушена подача электроэнергии, а президентский дворец и вовсе затопило.

В результате ливней произошло много оползней / фото REUTERS
В результате ливней произошло много оползней / фото REUTERS
Индонезия борется с последствиями наводнения / фото REUTERS
Индонезия борется с последствиями наводнения / фото REUTERS

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: погодаИндонезияоползеньфотоливень
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