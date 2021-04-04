Десятки людей погибли из-за наводнения и оползней в Индонезии (фото)
Наводнение в Восточном Тиморе оказалось самым ужасным за последние 40 лет.
В результате наводнения и оползней погибли десятки людей в Индонезии и Восточном Тиморе.
Об этом сообщает REUTERS.
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Как сообщается, внезапные наводнения, вызванные проливными дождями, унесли жизни 41 человека на индонезийском острове Флорес, и по меньшей мере еще трое погибли в соседнем Восточном Тиморе. Среди погибших - двухлетний ребенок.
Десятки домов были засыпаны грязью в селе Ламанеле. Некоторые дома смыло наводнением.
На одном из островов обрушился мост.
"Есть дороги, которые обрушились, а упавшие деревья затруднили доступ к некоторым районам", - рассказал заместитель премьер-министра Восточного Тимора Хосе Рейса, назвав инцидент самым ужасным в регионе за последние 40 лет.
Как сообщается, также была нарушена подача электроэнергии, а президентский дворец и вовсе затопило.
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