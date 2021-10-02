Сегодня во многих областях на востоке, в центре и на юге страны ожидается ясна и безоблачная погода.

Первая суббота октября в Украине будет прохладной. Особенно холодными ожидаются ночи, до +3°...+5°. В Волынской области возможны небольшие дожди, а жителей юго-востока ждет обилие солнца.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В западных областях сегодня будет +15°...+18°, небольшая облачность. В Волынской области ожидаются небольшие дожди. На остальной территории - сухо.

В северных областях воздух максимально прогреется лишь до +15°. Также ожидается небольшая облачность, а в Сумской области будет пасмурно.

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Другое дело - в Центре Украины. Здесь в большинстве областей будет ясная или малооблачная погода. Воздух прогреется до +16°, однако ночи будут холодными, до +3°...+5°. Без осадков.

На востоке Украины сегодня также будет много солнца. Максимально столбики термометров поднимутся до +16°.

На юге - небольшая облачность, местами - ясно и безоблачно. Днем температура повысится до +16°...+17°. А вот в крыму совсем другая погода. Там сегодня будет пасмурно, до +12°.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в Украине 2 и 3 октября ожидаются заморозки до -5°. Во многих областях объявлен I и II уровень опасности.

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Автор: Екатерина Лиманская