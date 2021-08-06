Каменец-Подольский накрыл мощный ураган.

Вчера Каменец-Подольский накрыл мощный ураган с грозой.

Об этом сообщает Каменец-Подольский городской совет.

В частности сообщается, что в городе повалены деревья и электроопоры, обесточены улицы, повреждены крыши.

Специалисты начали ликвидировать последствия непогоды еще с вечера и продолжают до сих пор.

По состоянию на утро информационно-справочная служба города приняла от каменчан более 200 звонков.

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Как сообщается, зафиксированы поваленные деревья и оборванные провода на ул. Героев Небесной сотни, 30 лет Победы, Гагарина, Северной, Хмельницком шоссе, Драгоманова - Леси Украинки, Даниила Галицкого - Огиенко, Годованца - проспект Грушевского, Пушкинской, Хмельницкой, Короленко - Черняховского, на Панивецкой, Кулика, Суворова, Подзамче, Торговой площади, Свидницкого, Смотрицькой.

Сорваны крыши на Вокзальной, Хмельницкой, по переулку Новый.

Протекают крыши на Леси Украинки, Розвадовского, Даниила Галицкого, Шевченко, Героев Небесной сотни, 30 лет Победы, по переулку Семинарский, на Пушкинском спуске.

Проблемы с газоснабжением - на ул. Зарванской.

"И обращения продолжают поступать", - резюмировали в горсовете.

Как сообщает местное издание vdalo.info, ураган, который вечером 5 августа пронесся над Каменец-Подольским, зацепил крепость и сорвал навес башни Ляцкой. Деревянные конструкции покрытия отнесло более чем на 25 метров и бросило на крышу пристенного корпуса, повредив и его крышу.

Непогода в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, Украиной пронесся разрушительный циклон.

Из-за дождя, грозы и ветра обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях.

На территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) подтоплены 2 жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 домохозяйств, 8 хозяйственных построек, 1 насосная станция и частично повреждены 4 кровли, повалено 155 деревьев.

Жертв и пострадавших нет.

Автор: Екатерина Лиманская