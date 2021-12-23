Ночью температура местами опустилась до -16°.

Харьковскую область накрыли сильные морозы. Там ночью температура кое-где опустилась до -16°.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, в Харькове уже открыли 5 пунктов обогрева и организовали выездную помощь для водителей, чьи машины сломались в дороге.

Между тем в Харьковской области от морозов уже пострадали два человека. Их с обморожениями забрала "скорая".

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В Гидрометцентре сообщили, что сегодня температура в городе ожидается на 8-9 градусов ниже нормы.

По прогнозу, уже завтра трескучие морозы на Харьковщине будут ослабевать. Ожидается до -10°.

Ранее сообщалось, что, по словам синоптика Натальи Диденко, с 24 декабря Украину ждет существенное изменение воздушных масс. Синоптик пояснила, что циклон с северной Атлантики и его атмосферные фронты принесут к нам осадки, штормовой ветер и потепление.

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